رجل دين شيعي لبناني طُرد من "الحوزة" بسبب عزفه البيانو

طُرد #رجل_دين_شيعي مُعمّم من الحوزة العلمية في لبنان، بعد نشر فيديو له وهو يعزف على البيانو مرتدياً زيه الديني وعمامته، حيث قوبل هذا الفيديو بانتقادات واسعة من رجال الدين المحافظين الذين رأوا أنه أتى بسلوك غير لائق برجل دين بزيه الرسمي.

ويهوى #رجل_الدين الشيعي اللبناني #حسين_الحسيني الموسيقى والعزف على البيانو ويطمح في ممارسة هوايته الخاصة والاستمتاع بها. لكن #الحوزة_العلمية طردته عقابا له على ذلك.

الحسيني الذي بث فيديو وهو يعزف البيانو مرتدياً زيه الديني وعمامته، قوبل باعتراضات وانتقادات على الإنترنت وسمع أن بعض الزعماء الدينيين اعتبروا الفيديو الذي نشره بمثابة "لعنة للعمامة".

لكن الحسيني رفض "أن تكون الدراسة الدينية منعزلة عن بقية العلوم والتخصصات الحياتية". ورأى أن هيبة رجل الدين ليس في عمامته وثيابه بل في ثقافته وفكره.

الحسيني نشر الفيديو أوائل شهر مارس/آذار الجاري على حسابه على موقع "فيسبوك"، وقال إنه حقق أكثر من 10 آلاف مشاهدة في غضون ساعة واحدة.

وأكد الحسيني أنه لا يتفق مع "الصورة النمطية القاتمة لرجال الدين"، على حد وصفه.