شاهد الفيل المدخن.. ظاهرة حيرت العلماء!

هل رأيت في حياتك فيلاً يدخن؟ لعل الإجابة ستأتي حتماً بالنفي على مثل هذا السؤال، إلا أن هذا ما شاهده بالفعل بعض رواد متنزه "ناغاهورول الوطني" في الهند.

فقد انتشر على مواقع التواصل قبل أيام، فيديو "غريب" لفيل ينفث الدخان من فمه، ما أثار ضجة كبيرة.

وفي التفاصيل، فقد التقط الفيديو باحثون من جمعية المحافظة على الحياة البرية في الهند، بعد أن لاحظوا السلوك غير الطبيعي الذي يمارسه الفيل، بعد تناوله "الخشب المتفحم".

وفسّر العلماء هذا السلوك بأنه محاولة منه لأكل الخشب المتفحم الذي يفيده صحيا. وقال العالم في مجال الحياة البرية والمختص في دراسة حياة الفيلة الدكتور فارون جوسوامي: "أعتقد أنه كان يحاول أكل الفحم، وكانت عملية نفث الدخان تساعده على التخلص من الرماد، واستهلاك الجزء الصلب المتبقي".