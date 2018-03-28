فيديو "العربية نت".. كلمات إنكليزية ذات أصول عربية آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:42 - GMT 07:42 تارخ النشر: الأربعاء 11 رجب 1439 هـ - 28 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: دبي - العربية نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيديو "العربية نت".. كلمات إنكليزية ذات أصول عربية PDF اطبع حجم الخط هل تعلم أن هناك كلمات كثيرة موجودة في اللغة الإنكليزية لكنها من أصول عربية؟، "العربية نت" ينشر #فيديو يعرض بعضاً منها. كلمات دالّة #فيديو