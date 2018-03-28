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فيديو "العربية نت".. كلمات إنكليزية ذات أصول عربية

المصدر: دبي - العربية نت
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هل تعلم أن هناك كلمات كثيرة موجودة في اللغة الإنكليزية لكنها من أصول عربية؟، "العربية نت" ينشر #فيديو يعرض بعضاً منها.

كلمات دالّة

#فيديو

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