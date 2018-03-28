مدير لاري نصار.. اتهام تحرش يطال عميد كلية سابقاً

وجه القضاء الأميركي اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسيين وبالإهمال في حق المدير السابق لـ " #لاري_نصار"، الطبيب السابق للفريق الأميركي للجمباز المحكوم بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما على خلفية ارتكابه خصوصا اعتداءات جنسية، على ما أعلن المدعي العام.

وكان قائد شرطة مقاطعة إينغهام في ولاية ميشيغن الأميركية، سكوت ريغلزوورث، أكد، مساء الاثنين، توقيف #وليام_ديركي_سترامبل (70 عاما) وسجنه من دون تحديد التهم الموجهة إليه.

واتُهم هذا الأخير رسميا بعد ظهر الثلاثاء خلال مثوله بواسطة الفيديو أمام محكمة في ايست لانسينغ.

وفي تصريحات مقتضبة للصحافة، أعلن المدعي وليام فورسيات أن العميد السابق لكلية الطب الطبيعي في جامعة ولاية ميشيغن، يواجه 4 اتهامات هي: القيام بسلوك جنسي جرمي واقتراف خطأ مهني، واثنتان متصلتان بالإهمال المتعمد.

وفي حال مراكمة كل العقوبات، يواجه سترامبل احتمال السجن حوالي 9 سنوات.

تحرش في مكتب العميد

وأوضح مكتب المدعي العام أن "سترامبل استخدم مكتبه كعميد للكلية للتحرش والتمييز والإفساد ومحاولة التقرب الجنسي والاعتداء جنسيا على طالبات في انتهاك لواجبه الوظيفي".

وأضاف النص أن سترامبل "استغل السلطة الممنوحة له بموجب منصبه العام عن طريق التهديد والتلاعب ليطلب ويتلقى ويحتفظ بصور إباجية لنساء يبدو أنهن كن طالبات في جامعة ولاية ميشيغن".

وأوضح المدعي أنه عمد سريعا إلى طلب إجراء عمليات تفتيش طاولت خصوصا جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول لسترامبل بعدما تلقى "معلومة ذات مصداقية" بشأنه.

واكتشف المحققون حوالي 50 صورة إباحية لنساء، إضافة إلى أكسسوارات جنسية. ويبدو أن هذه الصور هي "سيلفي" (صور ذاتية) لطالبات، بحسب وثيقة المدعي العام التي أشارت إلى أن "أحدهم حاول محو هذه الصور" متحدثة عن 4 ضحايا لم يتم التعريف بهن.

كذلك اكتُشفت تسجيلات مصورة إباحية، إضافة إلى فيديو يُظهر "الطبيب لاري نصار يقوم بعلاج مريضة شابة".

ويتناول الاتهامان بالإهمال المتعمد بحسب المدعي العام، سماح سترامبل للطبيب نصار باستقبال مريضات بعد تلقي شكوى تفيد بأن المعالج الطبيعي قام بسلوك جنسي غير مناسب. كذلك لم يطبق المتهم مع نصار بعض الشروط الخاصة بالمعاينات مثل ضرورة وضع قفازات للجراحة أو وجود شخص آخر في الغرفة.

وكان سترامبل استقال في كانون الأول/ديسمبر من منصبه كعميد لكلية الطب الطبيعي الذي كان يشغله منذ 2002 "لأسباب طبية". كما بدأت الجامعة في شباط/فبراير بمسار لإنهاء العقد الموقع معه.

وحُكم على نصار (54 عاما) في نهاية كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير بعقوبات عدة بالسجن حتى 175 عاما لاعتدائه على 265 فتاة خلال عقدين، بينهن نحو 160 لاعبة جمباز أكثريتهن قاصرات، في أكبر فضيحة في تاريخ الرياضة الأميركية.