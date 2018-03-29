بالفيديو.. مطار دبي يفاجئ مسافرة في عيد ميلادها

لا تتوقف دبي عن نشر السعادة والبهجة بين سكانها أو كل من يزورها، وفي آخر تلك اللفتات اللطيفة، فاجأت الإدارة العامة لأمن المطارات مسافرة أوروبية صادف تاريخ ميلادها #يوم_السعادة_العالمي ضمن فعاليات #شرطة_دبي، بالهدايا والاستقبال الحار.

وفي التفاصيل، ما إن ترجلت تلك السيدة الأوروبية من الطائرة حتى كان في استقبالها عناصر الشرطة، الذين قدموا لها الهدايا، كما رافقوها مقدمين لها وجبة غداء "فاخرة".

ونشر حساب شرطة دبي على تويتر قبل يومين فيديو مختصرا يظهر نزول السيدة من الطائرة واستقبالها من قبل الشرطة.