شاهد ميسي يغادر "مقهوراً" بعد هزيمة نكراء

لم يكن يوم الثلاثاء بالتأكيد أفضل أيام اللاعب الأرجنتيني ليونيل #ميسي، الذي شهد أمام عينيه منتخب بلاده يتقهقر أمام إسبانيا، في هزيمة نكراء صعق لها نجم برشلونة، فلم يقوَ على متابعتها حتى النهاية.

فقد شهد ميسي، الذي لم يستطع المشاركة في المباراة بسبب بعض المشاكل في ركبته، أسوأ اللحظات من المدرجات، إذ رأى بلاده تخسر خسارة مدوية أمام المنتخب الإسباني 1-6 يوم الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على يوتيوب أن ميسي يغادر مدرج ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية، في الدقيقة 74 بعد أداء ضعيف لمنتخب بلاده.

وبحسب بعض الصحف التي تعنى بالرياضة، فقد توجه نجم برشلونة إلى غرفة تبديل الملابس، رافضاً متابعة آخر 13 دقيقة من المباراة.