فيديو وصور لداخل "قطار الحب" الخاص بالدكتاتور الكوري

ظهرت صور، هي الأولى علناً حتى الآن، لداخل ما يسمونه "قطار الحب" الخاص بتنقلات دكتاتور كوريا الشمالية، كيم جونغ- أون، داخل البلاد عادة، والذي استخدمه في أول رحلة قام بها إلى الخارج منذ ورث الحكم في 2011 عن أبيه الراحل ذلك العام، وكانت الأحد الماضي إلى الصين، حيث استقبله رئيسها شي جين بينغ، واستمرت 3 أيام، إلا أن تأكيد حصولها لم يتم إلا عبر بيان صيني رسمي أمس الأربعاء.

في تقارير سابقة تم نشرها في 2001 ملخصة المعلومات عن القطار المصفح بكامله كما وكأنه دبابة، والأخضر الداكن في معظمه من الخارج، وفق ما نراه في فيديو تعرضه "العربية.نت" أعلاه حين علم الإعلام بوجوده في الصين، فإنه مكون من 21 عربة فاخرة التصميم والأثاث ومزودة بكافة الاحتياجات التكنولوجية والأمنية، إلى درجة يمكن أن يتحول معها أثناء السفر إلى ثكنة عسكرية ذاتية الدفاع عن نفسها، حتى حين تعرضه إلى هجوم جوي. كما أن جميع نوافذه معتمة للحفاظ على هوية ركابه بسرية.

ترمب يرحب بالزيارة ويكشف عن خبر

ولدواعٍ أمنية، فإن قطاراً يسير دائماً في مقدمة "قطار الحب" أثناء رحلته، وآخر خلفه حين السفر، وبسبب ثقل وزنه الناتج عن تصنيع عرباته المصفحة، فإن سرعته القصوى هي 60 كيلومتراً، بحسب الوارد عنه الأربعاء في تقرير عن الزيارة نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، لذلك بقي كيم جونغ- أون 13 ساعة ليقطع المسافة البالغة 800 كيلومتر بين عاصمة كوريا الشمالية، بيونغيانغ، ونظيرتها بيجينغ الصينية.

وربما رغب كيم جونغ- أون، باختصار وقت بقائه في القطار ليصبح 11 بدل 13 ساعة مثلاً، لذلك عليه أن يمضي بطائرته إلى مدينة Tongrim القريبة بأقصى الغرب الكوري الشمالي 700 كيلومتر من العاصمة الصينية، وفق مراجعة "العربية.نت" لخارطة البلدين، ومنها يمضي بقطاره ليقطع جسراً على نهر Yalu الفاصل بين الدولتين، ليقوم بالزيارة التي رحب بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بقوله في تغريدة "تويترية" أمس الأربعاء: "تلقيت رسالة البارحة من الرئيس الصيني بأن اجتماعه إلى كيم جونج- أون، سار بشكل جيد للغاية، وأن كيم يتطلع إلى لقائه بي" وفق تعبيره.

عروض فنية داخل القطار أثناء الرحلة

من المعلومات أيضاً عن القطار الذي كان الوسيلة الوحيدة لسفريات دكتاتور كوريا الشمالية الراحل "كيم جونغ إيل" إلى الخارج، ربما لخوف والد كيم جونغ- أون من ركوب الطائرات، أو قد يكون السبب دواعي أمنية فقط، فإن جميع عرباته "مضادة للرصاص والقذائف والمتفجرات" بحسب ما نقلت CNN الأربعاء عن تقارير ذكرت أن مصادرها استخباراتية، أو من أحاديث مسؤولين سمح لهم بالسفر على متن القطار.

واحد ممن ركبوا في 2011 القطار مع الأب قبل وفاته بأشهر، هو Konstantin Pulikovsky المعروف بأنه كان مسؤولاً روسياً ذلك العام، أكد أن: "بإمكانك تناول أي طبق روسي أو صيني أو كوري أو ياباني أو فرنسي فيه" وأن الراحل كان يحرص على تواجد "الكركند" الحي وغيره من الأطعمة الشهية الطازجة داخله، بجانب أفخر أنواع النبيذ الفرنسي وأغلاها" طبقاً لما قال عن القطار الذي ظهر الأب في إحدى الصور القديمة، وهو داخل عربة فيه "مفروشة بمقاعد فاخرة، وأمامه فنانون يقدمون عروضاً ببذلات رسمية وأثواب السهرة" كما قال.

وفي تقرير عن الزيارة، شمل أيضاً الحديث عن القطار، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، أن قطار الدكتاتور الكوري "أقوى من الياباني المعروف باسم "الطلقة" لكن سرعته أقل بكثير، وفيه ما يكفي من الخدمات الفاخرة لراحة كيم جونغ- أون" بحسب ما قرأت "العربية.نت" في ما نشرته الصحيفة من معلومات أعادت فيها الذاكرة إلى تقرير آخر صدر في 2009 عن زيارة الأب إلى موسكو، وشمل معلومات عن القطار.

أكثر من 100 ضابط أمني لاستكشاف المحطات

في ذلك التقرير أن الأب الراحل "لديه 90 عربة قطار محصنة تحت تصرفه" بحيث كان يحرك 3 قطارات حين سفره إلى الخارج: أمامي "فيه أكثر من 100 ضابط أمني على الأقل، لاستكشاف المحطات بحثاً عن قنابل أو أي تهديدات، كما لاختبار سلامة القضبان" ويتبعه قطار يحمل الدكتاتور، ثم ثالث فيه المزيد من الحراسة الشخصية والمؤن، وفوق الجميع تحلق مروحيات عسكرية تابعة للجيش وطائرات طوال الرحلة، ومنها التي كانت في 2011 إلى موسكو في زيارة رسمية قام بها الأب.

كما في التقرير أن 20 محطة قطار تم بناؤها ليستخدمها الأب داخل كوريا، وورثها ابنه الدكتاتور الحالي لقطاره المجهز بعربة هي غرفة مؤتمرات، وبأخرى للعشاء والترفيه واحتساء أغلى أنواع المشروبات الكحولية، خصوصاً ما كتبت عنه "العربية.نت" سابقاً.