أنواع "الشاي الغريبة" والشيشة.. منشطات بالمصادفة؟

حذر اتحاد كرة القدم الروسي اللاعبين من شرب أنواع "الشاي الغريبة" أو #تدخين_الشيشة، فيما تحاول تجنب أي حالات منشطات قبيل نهائيات كأس العالم الذي تستضيفه روسيا.

وفي إرشادات لمساعدة اللاعبين على تجنب الإخفاق في اختبارات #المنشطات بالمصادفة، قال الاتحاد إن اللاعبين يجب أن يحذروا من استهلاك مواد محظورة بالمصادفة.

أوصى اللاعبين بقراءة الملصق بشأن المكملات الملحقة بشكل دائم والتحقق على الإنترنت سواء كانت بها منتجات محظورة أم لا.

كما نصح الاتحاد اللاعبين بـ"عدم استهلاك أنواع الشاي الغريبة" وتجنب تدخين #الشيشة والحرص من أي لحوم بها مواد محظورة من الصين أو أميركا الجنوبية.

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى إلى التحذير من #الشاي. وقد تم منع لاعب جزائري بعد أن كانت عينة اختباره إيجابية في 2015 بالكوكايين بعد أن قال إنه تعاطاه بالمصادفة عبر شيشة أحد أصدقائه.