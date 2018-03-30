صفع مدرِّس ابنه.. فحُكم عليه بالسجن 8 أشهر

حكم القضاء الفرنسي على رجل بالسجن ثمانية أشهر، من بينها أربعة مع النفاذ، بعد أن صفع "صفعة قوية" أحد المدرّسين في مدرسة ابنه في الوسط الشرقي لفرنسا، بحسب ما أفادت النيابة العامة.

ووقعت هذه الأفعال، الاثنين، في باحة مدرسة ابتدائية في منطقة مرفان (وسط شرق) "بحضور أطفال"، بحسب ما أفاد المدعي العام داميين سافارزيك، مؤكداً معلومات تداولتها الصحف المحلية.

ولام الرجلُ المدّرسَ على أنه أمسك بابنه لتفادي شجار مع تلميذ آخر. وبالإضافة إلى هذه العقوبة، فرضت عليه مراقبة قضائية لمدة سنتين، كما مُنع من الدخول إلى المدرسة.