ألمانيا.. متحف بـ2000 قطعة مخصص لـ"كلاب النقانق"

يفتتح هذا الأسبوع متحف مخصص لـ"كلاب داكسونت" الألمانية ذات الأرجل القصيرة والبدن الطويل والمعروفة باسم #كلاب_النقانق، في مدينة باساو بجنوب #ألمانيا، حيث ستعرض أكثر من 2000 قطعة تتنوع بين رغيف خبز على شكل كلب وتمثال ذهبي ضخم.

وكان ألمانيان يملكان هذا النوع من #الكلاب قد تركا عملهما في بيع الزهور كي يفتتحا المتحف في بافاريا. وقالا إنه أول متحف في العالم مخصص لهذا النوع وإنهما أقاماه من لا شيء خلال ثلاثة شهور فقط.

وقال مؤسس المتحف سيبي كوبيلبك: "يحتاج العالم لمتحف مخصص لكلاب النقانق.. لا يوجد كلب آخر في العالم يحظى بنفس الشهرة كرمز لبافاريا مثل #كلب النقانق".

ومحتويات المتحف المعروضة في مساحة تزيد عن 80 متراً مربعاً تلبي جميع الأذواق. ويمكن للزائر أن يرى طوابع عليها صور كلاب ومطبوعات فنية مستوحاة من كلاب النقانق ودمى يدوية على هيئة جراء وتماثيل خزفية.

وقال كوبيلبك: "أردنا أن نخصص لهذا الكلب مركزا يمكن أن يأتي إليه الناس ويمرحون معه. تزيد شعبيته لأن كلب النقانق، بهيئته التي تشبه النقانق، دخل قلوب الكثيرين".

ومن المشاهير الذين كانوا مولعين بكلاب #داكسونت الرسام بابلو بيكاسو والممثلة مارلين مونرو والرئيس الراحل جون كنيدي والعالم ألبرت آينشتاين وكذلك نابليون.