"لم يقلن اغتصبني".. أغرب تصريح لمتحدث باسم بوتين!

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن شكاوى التحرش الجنسي ضد منتج الأفلام الأميركي، هارفي واينستين، قدمت من قبل ممثلات هن في الواقع "عاهرات".

وأضاف بيسكوف "لقد جنين مئات الملايين من الدولارات، وبعد 10 سنوات يقلن إن واينستين سيئ"، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية روسية.

وقال "لم تذهب أي منهن إلى الشرطة، ولم يقلن (واينستين اغتصبني). لا! أردن كسب 10 ملايين دولار".

ومضى بيسكوف ليقول "ماذا تسمى المرأة التي نامت مع رجل مقابل 10 ملايين دولار؟ ربما أتحدث بفجاجة، لكنها تسمى عاهرة"، وفق قوله.

وقالت التقارير إن هذه التصريحات صدرت الخميس، بينما كان بيسكوف يتحدث عن مزاعم الصحافيات عن تعرضهن لتحرش من قبل ليونيد سلوتسكى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي.