بالفيديو.. هل تصدق أن المعكرونة تزرع في سويسرا؟!

يقال إنه قبل أكثر من 150 سنة عندما تعرفت الشعوب العربية على الأكلة الإيطالية الشهيرة "المعكرونة"، كان ثمة اعتقاد لدى بعض الناس أنه يتم زراعتها؛ وقد ظل هذا الاعتقاد سائدًا لفترة من الزمن وربما حتى اليوم.

ومعروف أن المعكرونة لا تزرع إذ أنه يتم صنعها من القمح الصلب أو الأرز وتطهى في الماء أو المرق.

لا بل إن المثل الشهير "نحن لا نزرع المعكرونة" يضرب للأشخاص الفاشلين، الذين هم أشبه بمن يحاول زراعة المعكرونة، وطبعا هذا من المستحيلات.

المعكرونة وكذبة أبريل

ومن القصص التاريخية الطريفة المرتبطة بالمعكرونة بمناسبة #كذبة_أبريل ، ما بثته هيئة الإذاعة البريطانية عام 1957 .

فقبل سنوات طويلة بثت القناة البريطانية العريقة خبرًا مفاده أنه بفضل الشتاء المعتدل والقضاء على سوسة المعكرونة، سيتمكن المزارع السويسري على حدود سويسرا وإيطاليا، من جني محصول وفير منها هذا العام.

ولم تقف الخدعة هنا، إذ أن البي بي سي قامت ببث لقطات مرافقة للخبر، تظهر الفلاحين وهم يسحبون خيوط الاسباغيتي، أسفل الأشجار.

والغريب أن هناك من صدق الكذبة واتصل ليسأل ويستفسر كيف بالإمكان زراعة المعكرونة.

الأطفال والباستا

ولعل الأطفال أكثر من "يؤمن بزراعة المعكرونة"، ففي أحد الفيديوهات الذي نشر على يوتيوب على قناة "فارولاند" للأطفال، يتم سؤالهم حول زارعة المعكرونة، فتأتي إجابتهم بشكل قاطع "أنها تزرع."

وليس معروفًا من أين جاءت فكرة زراعة المعكرونة، وهل يتعلق ذلك بكونها مثل بعض المأكولات كالأرز مثلا الذي يطهى على النار، أم لسبب آخر.



