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قصيدتان "للتاريخ".. بين الشيخ خليفة بن حمد والشيخ زايد

المصدر: دبي ـ العربية.نت
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نشر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، قصيدة أهداها أمير قطر الراحل، الشيخ خليفة بن حمد إلى الشيخ زايد آل نهيان، ما استدعى رداً من الأخير بقصيدة أخرى.

وكتب قرقاش: "وللتاريخ، قصيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، وذلك بعد زيارة مبعوث الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير والتصالح مع ابنه الشيخ حمد".

وأضاف في تغريدة أخرى: "وهنا رد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، بعد استلامه لقصيدته عبر مبعوثه".

وفي تغريدة ثالثة قال الوزير الإماراتي: "شكرا لمن حفظ هذه القصائد لتكون الأمور واضحة في سير الرجال، الشيخ زايد بن سلطان، الحكيم العاقل صاحب المواقف التاريخية، وقصيدته هذه شاهدة على ذلك. رحمه الله رحمة واسعة ووفق الإمارات وقادتها".

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