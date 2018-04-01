قصيدتان "للتاريخ".. بين الشيخ خليفة بن حمد والشيخ زايد

نشر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، قصيدة أهداها أمير قطر الراحل، الشيخ خليفة بن حمد إلى الشيخ زايد آل نهيان، ما استدعى رداً من الأخير بقصيدة أخرى.

وكتب قرقاش: "وللتاريخ، قصيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، وذلك بعد زيارة مبعوث الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير والتصالح مع ابنه الشيخ حمد".

للتاريخ، قصيدة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراهم، وذلك بعد زيارة مبعوث الشيخ زايد بن سلطان للشيخ خليفة بن حمد يحثه على قبول التغيير و التصالح مع إبنه الشيخ حمد. pic.twitter.com/COyXP4zEQG — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 1, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: "وهنا رد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، على الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، بعد استلامه لقصيدته عبر مبعوثه".

وهنا رد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،رحمه الله، علي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، بعد إستلامه لقصيدته عبر مبعوثه. pic.twitter.com/E9SwAMewWa — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 1, 2018

وفي تغريدة ثالثة قال الوزير الإماراتي: "شكرا لمن حفظ هذه القصائد لتكون الأمور واضحة في سير الرجال، الشيخ زايد بن سلطان، الحكيم العاقل صاحب المواقف التاريخية، وقصيدته هذه شاهدة على ذلك. رحمه الله رحمة واسعة ووفق الإمارات وقادتها".