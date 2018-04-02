بعد حكم الإعدام.. الفلبين تواصل حظر العمالة للكويت

أكد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، استمرار حظر سفر عمالة بلاده إلى الكويت لحين معاقبة قاتلي العاملة الضحية جوانا ديميفليس والتي عُرفت قضيتها إعلامية بـ #جثة_الفريزر.

وقال متحدث باسم الرئاسة الفلبينية، مينارادو جيوفارا، الاثنين، إن الرئيس الفلبيني رحب بصدور حكم الإعدام شنقاً ضد مشغلي العاملة الفلبينية، وهما: رجل لبناني يدعى نادر عصام عساف، وهو معتقل ويخضع للمحاكمة في بيروت، وزوجته السورية منى حسون، المعتقلة في سوريا، واللذين عثر في فريزر شقتهما على جثة العاملة، وذلك بعد مغادرتهما #الكويت بنحو عام.

واكتُشفت الجثة في فبراير/شباط الماضي، وضُبط الزوجان في سوريا، بعد أمر اعتقال من الشرطة الدولية. وسلّمت دمشق الزوج إلى لبنان واحتفظت بالزوجة.

وأكد المتحدث الرئاسي أن الرئيس الفلبيني لن يرفع #حظر_العمالة_الفلبينية_بالكويت قبل تنفيذ الحكم على الزوجين، بحسب وسائل إعلام محلية في #الفلبين.

وذكر المتحدث في إيجاز صحافي أن رفع الحظر مرتبط أيضا بإنجاز مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين، والتي تجري حالياً صياغتها ومناقشتها، خاصةً فيما يتعلق بضمان حقوق #العمال_الفلبينيين_بالكويت وحسن معاملتهم.

ويطلب الرئيس الفلبيني احتفاظ مواطنيه بجوازات سفرهم وهواتفهم وضمان حصولهم على وجبات الطعام الأساسية والإجازات، وأن يكون انتقالهم من عمل لآخر تحت إشراف حكومي.