صور مؤثرة لابنة وحفيدة وحيد القرن الأبيض الأخير

التقط حراس الحياة البرية صوراً لمقبرة #وحيد_القرن_الأبيض_الشمالي، الذكر والأخير في العالم، الذي كان قد ودع الحياة قبل أسبوعين في براري #كينيا.

ونشرت الصور مؤخراً في عدد من الصحف البريطانية، للحيوان البالغ من العمر 45 سنة، الذي بذلت الجهود لإبقائه والمحافظة على نسله، لكن دون جدوى.

وجاء رحيله بجوار ابنته اجين (27 عاماً) وحفيدته فاتو (17 عاماً) وكلاهما بدا حزينًا، ضمن الصور التي التقطت في كينيا يوم السبت الماضي.

وقد أقيمت مراسم وداع تذكارية لـ "سودان" وهذا اسمه.

وكشف المسؤولون عن لوحة خاصة به على المقبرة، وتبادلوا المشاعر العاطفية.

كما جرت المراسم بمحمية بيجيتا في كينيا بحضور وزراء من الحكومة الكينية.

وقد علق وزير السياحة الكيني نجيب بالالا بأنه سوف يتم تغيير القوانين لتشديد السجن بكل من يتاجر بعاج الفيلة، وذلك في إطار حماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

يأتي ذلك بأخذ العبرة من تجربة وحيد القرن الأبيض الشمالي، الذي كان يقبض عليه في الماضي، ويباع الواحد منه بمبلغ 35 ألف جنيه إسترليني.

وتفيد الإحصائيات بأنه كان هناك حوالي 20 ألف وحيد قرن في السبعينيات في كينيا، بكافة الأنواع، انخفض العدد إلى 650 في التسعينيات، واليوم ليس هناك سوى 400 أغلبهم من نوع وحيد القرن الأسود.

لكن هناك لا يزال الآلاف من وحيد القرن الأبيض الجنوبي، يجوبون منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقد طرحت كينيا قوانين صارمة لحماية الحياة البرية في عام 2013 في محاولة لوقف تهريب العاج المربح للغاية، مما أدى إلى ذبح الآلاف من الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

ويواجه الذين دِينوا بتهريب العاج عقوبة بالسجن مدى الحياة، في حين أن الحد الأدنى للعقوبة لحيازتها هو 5 سنوات فقط.