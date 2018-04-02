بالفيديو.. أميركي يعتدي بالضرب على جزائرية محجبة

تعرّضت امرأة مسلمة محجبة إلى اعتداء عنيف من قبل رجل أميركي، حين كانت في مستشفى "بومونت" بمدينة "ديربورن" بولاية ميشيغان الأميركية. ولم يعرف بعد دوافع الاعتداء.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية، عن أن الفتاة التي تعرضت إلى الاعتداء هي مواطنة جزائرية تبلغ من العمر 19 سنة وتدرس بالولايات المتحدة، حيث ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية السبت، وهي واقفة في مكتب الاستقبال، ليباغتها رجل خمسيني من الخلف، ويسدّد لها لكمات قوية على مستوى الوجه ويسقطها أرضا، قبل أن يتدخل العاملون بالمستشفى ورجال الأمن بسرعة لتوقيفه.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تعود الحادثة إلى يوم 10 فبراير الماضي، عندما كانت الطالبة تسأل موظفة الاستقبال بالمستشفى عن معطيات حول علاج فك مكسور، قبل أن يفاجأها شخص غريب ويعتدي عليها، وذلك بعد أن كان يتجوّل في أروقة المستشفى ويضايق المرضى من أجل المال والسجائر.

وأضافت، أنه جرى اعتقال الجاني الذي اعترف بأنه اعتدى على الفتاة، على أن يتم تقديمه أمام المحكمة في وقت لاحق، وذلك بعد إخضاعه لاختبار السلامة العقلية.

ومن جهتها قالت الضحية، إنها تخشى أن تكون قد تعرضت للهجوم بسبب العنصرية والكراهية تجاه الإسلام، مضيفة "كنت أنا الفتاة الوحيدة التي ترتدي الحجاب".