إماراتي يشكو عبر الراديو.. إيقاف مذيع وحاكم دبي يتدخل

تسببت شكوى من مواطن إماراتي الاثنين عبر الراديو، بإيقاف مذيع قلل من أهمية تلك الشكوى، ولم يتعامل باللياقة الكافية مع المتصل.

ففي حين بدأ علي راشد المزروعي يشكو من ارتفاع الأسعار والغلاء، قاطعه المذيع نافياً صحة كلامه.

ما دفع بولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى إيقاف المذيع عن العمل في إذاعة عجمان، لأنه تحدث بـ"أسلوب غير لائق"، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

كما أكد ولي عهد عجمان أن الإذاعة افتتحت من أجل الاستماع وحل قضايا وشكوى المواطنين والمتصلين.

حاكم دبي يتدخل

ولم تتوقف المسألة عند هذا الحد، لا بل وجه حاكم #دبي، الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، الاثنين بتوفير كافة احتياجات المواطن الذي اتصل بإذاعة عجمان بشكل فوري، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة القادمة، بحسب ما أفادت وكالة "وام".

كما طلب من وزيرة تنمية المجتمع عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.

إلى ذلك، أكد محمد بن راشد أهمية تسخير الإعلام الوطني لخدمة الوطن والمواطنين.

المتصل يوضح

من جهته، أوضح المواطن المتصل علي راشد المزروعي (57 عاماً) أن اتصاله بالإذاعة، كان بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، والمطالبة بتفعيل دور الجهات والمؤسسات المعنية بالبحث عن هذه الفئة، لافتاً إلى أن مطالبه تنحصر في توفير مسكن ملائم يجمع فيه أولاده التسعة من الذكور والإناث.

كما أكد في حديث لصحيفة البيان أن إصابته بالعديد من الأمراض مثل السكري والضغط، جعلته غير قادر على العمل، حيث يعتمد على الراتب الشهري من الشؤون الاجتماعية، الذي لم يعد كافياً لسد احتياجات المنزل.



