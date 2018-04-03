بريطانيا.. الأمير فيليب يدخل المستشفى وهذا السبب

أعلن قصر باكنغهام أن #زوج_الملكة_إليزابيث، #الأمير_فيليب، نقل إلى المستشفى لإجراء جراحة في الفخذ.

وقال القصر في بيان إن فيليب دخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن بعد ظهر الثلاثاء وسيخضع لـ #عملية_جراحية يوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن دخول المستشفى والجراحة كان مخططا لهما مسبقا. ورفض المسؤولون تقديم تفاصيل إضافية وقالوا "سيتم إصدار تحديثات أخرى عند اللزوم".

وغاب فيليب عن العديد من الأحداث العامة في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك قداس كنيسة عيد القيامة في وندسور. وكان الأمير قد أعلن في مايو /أيار الماضي أنه سيعتزل معظم الواجبات العامة بعد عقود من الخدمة الملكية.

ابتعد الأمير (96 عاما) إلى حد كبير عن الحياة العامة، لكنه يرافق الملكة في بعض الأحيان. وكان يعاني سابقا من مشاكل في القلب وأمراض أخرى في السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال عموما بصحة جيدة.

وكان قد احتفل مع إليزابيث بذكرى زواجهما السبعين في نوفمبر/تشرين الثاني. وأشادت الملكة بزوجها لتفانيه وسنوات خدمته الطويلة، واصفة إياه بالصخرة التي يعتمد عليها.