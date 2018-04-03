شاهد كيف انتهى هذا المزاح بالسلاح على الهواء مباشرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو #بث_مباشر على فيسبوك لايف يظهر #امرأة وهي تعبث بمسدس محشو بطلقات الرصاص قبل أن تطلق النار على رجل داخل السيارة الأحد الماضي.

ويظهر فيديو البث المباشر على #فيسبوك_لايف في بدايته رجلا يدعى ديفين هولمز، يجلس في مقدمة سيارة داخل إحدى محطات الوقود بهيوستن في ولاية تكساس الأميركية، وبجانبه امرأة تدعى كاساندرا دامبير، ورجل آخر في المقعد الخلفي.

وتفاجأ الجميع بينما كانوا يمزحون داخل السيارة قيام دامبير بإطلاق رصاصة أصابته في رأسه.

وانتهى البث المباشر والدماء تلطخ أيدي دامبير والرجل الجالس في المقعد الخلفي، في حين كان قميص هولمز ملطخا بالدماء.

وقالت المرأة لـ #الشرطة_الأميركية التي ألقت القبض عليها فيما بعد، أنها كانت تعبث بالمسدس ولم تظن أنه كان محشوا بالطلقات.

ولا يزال الأميركي المصاب على قيد الحياة، بعد أن نقل إلى المستشفى في هيوستن بتكساس.