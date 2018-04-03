مصر.. وفاة أحمد خالد توفيق رائد أدب الرعب عن 56 عاماً

غيب الموت مساء الاثنين الأديب والروائي المصري #أحمد_خالد_توفيق عن عمر يناهز 56 عاما بعد وعكة صحية مفاجئة.

وتوفيق أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب وأحد رواد أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي، ولفظ الأديب الراحل أنفاسه الأخيرة في مستشفى الدمرداش بوسط #القاهرة.

وولد الأديب الراحل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1962، وتخرج من كلية الطب عام 1985، وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997.

ولقب الأديب الراحل بالعراب ومن أبرز أعماله "ما وراء الطبيعة" و"سفاري" و"فانتازيا"، وأصدر عدة روايات منها "نادي القتال"، و"يوتوبيا"، و"السنجة"، كما صدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة، منها "قوس قزح" و"عقل بلا جسد" و"حظك اليوم" و"الآن نفتح الصندوق" و"الآن أفهم".

كما صدر للأديب الراحل عدد من الإصدارات الأدبية التي نالت إعجاب الكثيرين منها قصاصات قابلة للحرق، اللغز وراء السطور، وعشاق الأدرينالين وزغازيغ و شاي بالنعناع وممر الفئران وخواطر سطحية سخيفة وكانت آخر أعماله "شآبيب".