انظر إلى منتحرة "يوتيوب" الإيرانية وهي في وصلة رقص شرقي

في حسابها بموقع Instagram نشرت الإيرانية الأصل، نسيم أقدم، المنتحرة أمس الثلاثاء في مقر "يوتيوب" بكاليفورنيا، فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نراها تؤدي وصلة رقص شرقي وتتحدث بلغتها الفارسية، وهو فيديو بثته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في موقعها اليوم الأربعاء، ضمن تقرير عن أقدم التي قتلت نفسها بعد أن جرحت رجلا وامرأتين، احتجاجا منها على "ديكتاتورية" السياسة الجديدة لموقع Youtube حيث كانت لها قناة يتابعها 5 آلاف مشترك مثلها.

الجديد عن أقدم التي قضت منتحرة بعمر 39 سنة، أن والدها إسماعيل أقدم، ذكر في ما نشرته وسائل إعلام أميركية في مواقعها الأربعاء، ومنها شبكة FoxNews التلفزيونية، أنه أخبر الشرطة أن ابنته قد تتجه إلى مقر "يوتيوب" لتحتج على ما بدأ الموقع يفرضه من رقابة على مقاطع الفيديو الخاصة بها، ولأنه توقف عن دفع مبالغ كانت تتلقاها لقاء تلك الفيديوهات، إلا أنه لم يوضح طبيعة نواياها من توجهها إلى المقر.

وذكر الأب أنه كان مشغول البال على ابنته، لأنها لم ترد على اتصالاته الهاتفية طوال يومين، لذلك أبلغ الشرطة بغيابها، فعثرت عليها الاثنين الماضي نائمة في سيارتها التي أوقفتها في منطقة NorCal البعيدة في جنوب كاليفورنيا أكثر من 600 كيلومتر عن بلدة Mountain حيث تقيم، وحيث مضت منها في اليوم التالي، أي أمس الثلاثاء، إلى مقر "يوتيوب" وأطلقت فيه النار وانتحرت.