جولة بموقع منتحرة اليوتيوب.. ولماذا استشهدت بهتلر؟!

هو العنوان الذي يؤدي لموقع #نسيم_أقدم، التي انتحرت أمام مقر اليوتيوب، وهو الموقع الإلكتروني الوحيد، الذي يعمل بعد أن أوقف حسابها باليوتيوب، كذلك أوقف حسابها على "فيسبوك"، وفق ما يظهر من خلال النقر على وصلة الحساب بهذا الموقع أعلاه.

ويكشف الموقع بشكل عام عن شخصية متعددة الهوى، ما بين الاهتمام ببناء الغذاء للجسم كذلك التعلق بالحيوانات من القطط إلى الأسود، التي تظهر في صورة معها سواء كانت حقيقية أم مركبة وغيرها من الموضوعات.

وتنشر في الصفحة الأولى من موقعها عدداً من الفيديوهات التي تشير إلى اهتماماتها الخاصة، بما في ذلك موضوعات تتعلق بالجنس، وصور من صفحتها على اليوتيوب التي أغلقت حالياً.

ويبدو جلياً غرامها بالأزياء والتنويع في الملابس ما بين الأقمصة إلى الفستاتين إلى الزي الذي يشابه الأزياء العسكرية.

نظرتها للعالم

يكشف الموقع عن شخصية رافضة للعالم وأن الجميع يسعى للخداع، فقد كتبت في صفحتها رسالة واضحة اللهجة وغاضبة باتجاه عالم اليوم، والتسلط من قبل الآخرين.

حيث تكتب: "توجد الديكتاتورية في جميع البلدان، ولكن مع تكتيكات مختلفة! إنهم يهتمون فقط بأرباح قصيرة المدى وفعل أي شيء للوصول إلى أهدافهم، حتى من خلال خداع الأشخاص ذوي التفكير البسيط".

وتسرد عدداً من الأمثلة هي: "إخفاء الحقيقة، والتلاعب بالعلم وكل شيء، وتعريض الصحة العقلية والجسدية العامة للخطر، وإساءة استخدام الحيوانات والكائنات الأخرى، والبيئة الملوثة، وتدمير القيم العائلية، وتعزيز المادية والانحطاط الجنسي باسم الحرية، وتحويل الناس إلى روبوتات مبرمجة!".

وهي تقريباً الموضوعات التي تنشر فيديوهات تتطرق لها، سواء عبرها مباشرة أو بالنقل عن موقع أخرى عن اليوتيوب.

الاستشهاد بهتلر

وتورد في الصفحة الأولى من الموقع في تصريحها برفضها للعالم، مقولة هتلر الشهيرة وتنسبها له التي يقول فيها: "اجعل الكذبة كبيرة أو أجعلها بسيطة، حافظ على قولها، وفي النهاية سيصدقونها – أدولف هتلر".

وتكتب: "لا توجد حرية في العالم الحقيقي، وسوف يتم قمعك لقول الحقيقة إذا لم تحظ بدعم من النظام".

وتشير في هذا الإطار إلى اليوتيوب بقولها: "يتم تصفية مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين، وإعادة ترتيبها، وبالكاد يرى الناس أشرطة الفيديو الخاصة بهم!.. لا توجد فرص نمو متساوية في اليوتيوب أو أي موقع آخر تشارك به الفيديوهات. ولهذا فقناتك سوف تنمو إذا أرادوا فقط".

"لا أحد ساعدني"!

وفي إشارة إلى ربما رفضها للآخر، أو أنهم لا يتعاونون فإن نسيم كتبت في الموقع أن كل الفيديوهات الخاصة بها هي من إنتاجها الخاص، وأنه لا أحد ساعدها مطلقاً.

وفي جانب الأغاني فقد نشرت أغنية مايكل جاكسون الشهيرة "إيرث سونغ" أغنية الأرض، التي تعود لعام 1982.

كما نشرت فيديو لبيل كلينتون يشجع فيها الأكل النباتي وغيرها من الفيديوهات على الوصلة التي تكشف عن هواجسها وتعلقها.