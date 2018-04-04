فيديو..افتتاح مركز التجارة العالمي بنيويورك قبل 45 عاما

في مثل هذا اليوم قبل 45 سنة، أي في 4 أبريل/نيسان 1973، تم رسمياً افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في #نيويورك، والذي دُمر لاحقاً في الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر/ايلول 2001.

كان المبنى يتكون من برجين، الأول بطول 417 متراً، والثاني بطول 415.1 متر، وكانا حينها أطول مباني العالم.

وكان البرجان التوأمان أيقونتين في وسط #مانهاتن، ومثلا دليلا "لانتصار الخير والإرادة الإنسانية".

وبلغ عدد طوابق المركز 110، وكانت تضم 50 ألف عامل، وتستقبل 200 ألف زائر يوميا، في مساحة تقدر بـ10 ملايين قدم مربعة.

وكان #مركز_التجارة_العالمي يمثل منطقة الأعمال المزدحمة من نيويورك، ويشكل إحدى أهم مناطق الجذب السياحي كما كان رمزاً لتفاني المدينة وفكرة التقدم والمستقبل الأميركي.

وفي 11 سبتمبر 2001 أصبح المركز هدفاً لهجوم إرهابي ضخم أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص. وغيّرت هذه الكارثة بشكل جذري من أفق مدينة نيويورك.

الفكرة والتنفيذ

تولّدت فكرة المركز التجاري منذ عام 1939 عندما تم تنظيم معرض تجاري يروج لفكرة السلام، وبعد سبع سنوات تم التفكير بأن يكون هذا المعرض دائماً، لكن ألغيت حينها الخطة.

وتم إحياء الفكرة في عام 1959، وكان من المفترض بناء مجمع بقيمة 250 مليون دولار، بالقرب من سوق فولتون للأسماك على الضفة الشرقية في نيويورك، على هيئة برج من 70 طابقاً محاطا بمبانٍ صغيرة.

وصمم المبنى المهندس المعماري الأميركي الياباني الأصل مينورو ياماساكي، وقامت ببنائه هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي، بدعم من "رابطة مانهاتن السفلى" برئاسة ديفيد روكفلر، وشقيقه حاكم نيويورك نيلسون روكفلر.

وقد بدأ البناء في عام 1967 ليحل محل مبنى قديم بني في الثلاثينات كان يُعتبر حينها الأطول بالمنطقة (وكان طوله 1250 قدما)، برغم من الانتقادات التي انتشرت وتعلقت بسلامة البرج وإمكانية صموده في ظل ارتفاعه الشاهق.

ولأن الأرض في مانهاتن السفلى كانت إلى حد كبير مدافن للنفايات، كان على المهندسين أن يحفروا مسافة 70 قدماً للوصول إلى قاعدة صخرية لوضع دعامات الأساس. وقد تم إزالة حوالي مليون يارد مكعب من مكب النفايات.

واستخدمت في البناء أكثر من 200 ألف قطعة من الفولاذ تم تصنيعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، و3000 ميل من الأسلاك الكهربائية، و425 ألف يارد مكعب من الخرسانة، و40 ألف باب، و43 ألف نافذة، وستة فدادين من الرخام.

أول اختبار "إرهابي"

جاء أول اختبار رئيسي للسلامة الهيكلية للمركز التجاري في 26 فبراير/شباط 1993، عندما انفجرت قنبلة بقوة مدمرة تساوي 2200 رطل من مادة الـ "تي إن تي" في مرآب السيارات في الطابق السفلي الثاني من البرج الشمالي.

وأسفر الانفجار عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 1000 آخرين وتسبب في أضرار تقدر بنحو 600 مليون دولار، وقد تمت محاكمة وإدانة ستة متطرفين في هذه الجريمة. وأعيد فتح البرج بعد 20 يوماً بتشديد إجراءات السلامة.

تأثير ضربة سبتمبر

في 11_سبتمبر 2001 كان تأثير الطائرتين اللتين ضربتا برجي مركز التجارة العالمي أكثر تدميراً من تخيل مصممي المبنى.

فقد هدمت الطائرة الأولى البرج الشمالي من الطوابق 94 إلى 98، مما تسبب في أضرار هيكلية هائلة، بالإضافة للنار التي التهمت المبنى والتي أشعلتها حوالي 3000 إلى 10 آلاف غالون من وقود الطائرات التي كانت تحملها الطائرة.

وضربت الطائرة الثانية البرج الجنوبي من زاويته وبسرعة أكبر فتحطم المبنى من الطوابق 84 إلى 78.

وقد ساعدت الجهود البطولية التي بذلتها إدارات مكافحة الحرائق والشرطة في المدينة وغيرها من خدمات الطوارئ، بهروب حوالي 25 ألف شخص من الموقع قبل حدوث ما لا يمكن تصوره.

والضرر الذي وقع في كل نقطة عمل على إعادة توزيع الوزن المادي للبرجين، كما أضعفت النيران المشتعلة في كلا المبنيين الدعامات الفولاذية التي تمسك كل طابق.

ومع وقوع هذه الأضرار التي لحقت بعدد كبير من الطوابق أسفل المبنى، انحرف البرج الجنوبي أولاً، حيث انهار على الأرض في الساعة 9:59 صباحاً، بعد 56 دقيقة فقط من ضربه، فيما انهار البرج الشمالي بعد أقل من نصف ساعة، في الساعة 10:28 صباحا.