بالصور.. قطة غاضبة وغريبة الشكل تعرف على سلالتها

هذه #القطة_الغريبة الشكل أثارت ضجيجاً واسعاً عبر الإنترنت منذ ظهورها، وهي بهذا الجلد المتجعد غير المألوف.

وتبدو القطة غاضبة جدًا، وهي قد لا تكون كذلك. إنما شكلها هو الذي يفرض عليها هذه الصورة.

وصاحبة القطة تدعى، أندرا فيليبي (45 عاماً)، وهي تقيم مع زوجها في سويسرا، ويتبنيان قطتين أخريين بالإضافة إلى أندرا القطة الغاضبة.

ومنذ نشر صور أندرا على الإنستغرام، كسبت حوالي 5000 متابع أبدوا إعجابهم ببشرتها المتجعدة ووجهها الغاضب.

وتضيف صاحبة القطة: "عندما رأيتها للمرة الأولى، سرقت قلبي فورًا بجلدها الوردي المتجعد، مثل الخوخ، وعينيها الفيروزيتين الزرقاوين مثل المحيط، وقد أغرمت بها".

وتشرح أنها فخورة بأندرا، لأن الكثير من الناس يشعرون بالسعادة لرؤيتها.

وهذا السلالة من القطط تعرف بالقط الفرعوني Sphynx حيث إنها تفتقد للفرو على الرغم من أنها ليست صلعاء بشكل كامل، وما على جلدها عبارة عن نسيج من الشامواه، كما أن لديها طبقة رقيقة من أسفل.

تشير فيليبي أخيرًا إلى أن قطتها تراقب كل ما حولها وترغب في التفاعل مع الناس بشكل مستمر.

ومعروف أن #القط_الفرعوني يتميز بذكاء عالٍ أكثر من الأنواع الأخرى، كما أنه يتميز بالفضول وله مودة تجاه الغرباء.