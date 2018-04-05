تأييد حبس تامر عبد المنعم في قضيته مع محمد فؤاد

تطور جديد شهدته أزمة الفنان تامر عبد المنعم مع زميله محمد فؤاد، بعدما رفضت محكمة مصرية الاستئناف الذي تقدم به تامر عبد المنعم على الحكم الصادر بحقه وأيدت حبسه.

حيث أيدت محكمة مستأنف الدقي حبس الفنان تامر عبد المنعم لـ 3 سنوات بسبب تحريره شيك بدون رصيد لصالح الفنان محمد فؤاد إثر تعاون الثنائي في مسلسل "الضاهر".

تلك القضية التي فوجئ تامر عبد المنعم باستمرار محمد فؤاد فيها، على الرغم من إعلان الصلح بينهما قبل أشهر برعاية عمرو دياب وعدد من الأصدقاء المقربين.

ويأتي رفض استئناف تامر عبد المنعم بعد ساعات من تعرضه لحادث بدراجته البخارية بعدما اصطدم بسيارة توقفت أمامه، ما أدى إلى إصابته بخلع في الكتف وانزلاق غضروفي.