قدمت قناة "العربية" آخر المنضمين لفريقها الإعلامي، وذلك خلال منتدى الإعلام العربي الذي عُقد في دبي مؤخراً، وهي المذيعة "تمارا"، مشروع قناة "العربية" للذكاء الاصطناعي.

الإعلامية ميسون عزام عقدت حواراً مع "تمارا" والتي عرفت نفسها بأنها ليست "مخلوقاً خيالياً خارجاً من فيلم فضائي"، مؤكدة أنه يمكن اعتبارها "صحافية في غرفة الأخبار".

وعن كيفية عملها، قالت الزميلة الجديدة إن عملها يتكون من 3 مراحل: "أجمع، أحلل، أنشر"، مضيفة أن المرحلة الأولى، وهي مرحلة الجمع، تشمل تصفح أكثر من 6 آلاف موقع، ثم فحص ما يتناوله الناس على مواقع التواصل، وبذلك تكون قد اطلعت على أكثر من 23 ألف معلومة.

أما المرحلة الثانية، وهي التحليل، ففي هذه المرحلة تستخدم "تمارا" التاغز، بحسب تعبيرها، للتركيز على الأشياء الأكثر أهمية في القصة، وتستبعد المعلومات التي لا تهم الجمهور.

أما عن المرحلة الثالثة، وهي نشر الخبر، فقالت "تمارا" إنها تترك هذا القرار لزميلها الصحافي، فهو من يقرر الشكل الأخير للخبر، أكانت مقالة أو تقريرا تلفزيونيا، بحسب تعبيرها.

واختتمت "تمارا" تقديمها لنفسها بالقول إنها "متحمسة جدا" وتنتظر العمل إلى جانب زملائها في "العربية".