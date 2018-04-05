طارق رمضان دفع لامرأة من أصل عربي لتتكتم على علاقته بها

ذكر القضاء البلجيكي أن #طارق_رمضان حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين في مصر حسن البنا، المحتجز في فرنسا في #اتهامات_بالاغتصاب، #دفع_مالاً_لامرأة_مقابل_صمتها بشأن علاقته بها في العام 2015.

ودفع رمضان (55 عاما) لامرأة بلجيكية من أصل مغربي مبلغ 27 ألف يورو (33 ألف دولار) لكي تتوقف عن نشر تفاصيل على الإنترنت عن علاقتهما، بحسب ما أكد رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل لوك هينارت لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقررت محكمة فرنسية احتجاز رمضان، الأستاذ في جامعة أوكسفورد، في شباط/فبراير على خلفية اتهامات باغتصابه نساء مسلمات في فرنسا.

واتهمت امرأة ثالثة رمضان بالاغتصاب، بعد شهر من توجيه الاتهام إليه في قضيتين مماثلتين ووضعه في الحجز الاحتياطي.

وقال هينارت إن اتفاقاً علنياً جرى في بروكسل في أيار/مايو 2015 بين رمضان وامرأة تدعى ماجدة برنوسي، بعد أن تحدثت على الإنترنت عن "سيطرته النفسية" عليها. ولم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها جنسياً.

وينص الاتفاق على أن تقوم ماجدة برنوسي "بمسح ما نشرته على الإنترنت والتوقف عن نشر أي شيء جديد مقابل مبلغ من المال قدمه لها طارق رمضان".

ووافقت برنوسي كذلك على أن لا ترسل أي "رسائل مسيئة أو تتضمن تهديدا" إلى طارق رمضان وعائلته، بحسب موقع ميديا بارت الإخباري الفرنسي.

وقد تم توقيف رمضان في 2 شباط/فبراير على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين في فرنسا، وهو ينفي هذه الاتهامات.

وأمرت محكمة فرنسية بوضع رمضان في الحجز بعد توجيه الاتهام له، خوفا من سفره.