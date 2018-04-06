بالفيديو.. وضعت مولودها في حمام المطار ببيروت

في حادثة غريبة شهدها مطار بيروت يوم الثالث من إبريل، دخلت امرأة حامل من التابعية الإثيوبية إلى الحمام، لتتفاجأ بمولودها يسقط في المرحاض، فراحت تصرخ.

وفي التفاصيل، بحسب ما روت الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي فرح فياض، في فيدو نشره حساب قوى الأمن الداخلي على تويتر، فإنه تفاجأت بينما كانت تقوم بجولتها التفقدية المعتادة في أرجاء المطار، بإحدى المسافرات تركض نحوها قائلة: "هناك امرأة تلد في المطار".

فهرعت الرقيب إلى الحمامات، لتفاجأ بامرأة تصرخ بعد أن سقط وليدها في المرحاض، فما كان منها إلا أن انتشلته بمساعدة المسافرة الأخرى، وراحت تنظفه، ثم طلبت الطبيب المناوب من أجل الاهتمام بالمرأة التي تم نقلها لاحقاً إلى المستشفى.

وبدت الأم في الفيديو في إحدى المستشفيات اللبنانية، مع ابنها الصغير، بحالة جيدة.

كما ظهرت الرقيب أول في المستشفى تزور الإثيوبية وطفلها، متمنية لهما الصحة والسلامة.

ولادة جديدة للإنسانية في مطار رفيق الحريري الدولي .

A new birth of humanity at Rafic Hariri International Airport #قوى_الأمن #لبنان pic.twitter.com/JQfzkID2Jj — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 6, 2018

ولاحقاً أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أوضحت فيه ما جرى، لافتة إلى أنه في تمام: "الساعة16:00 من تاريخ 3/4/2018 وفي مطار رفيق الحريري الدولي، أبلغت سيدة إحدى رتباء مكتب الشرطة السياحية الإقليمي في وحدة الشرطة القضائية، عن وجود أنين صادر من داخل حمام السيدات في صالة المغادرة.

وبعدما توجهت للمكان، تبين لها وجود امرأة من الجنسية الإثيوبية قد أنجبت مولودا للتو في المرحاض، فبادرت إحدى المسافرات وعاملة تنظيفات إلى إسعافها والطفل، كما عملت على تنظيفه ثم لفته بمنشفة بغية تدفئته.

وتبين من خلال التحقيق معه الإثيوبية أنها دخلت إلى لبنان بتاريخ 22/7/2017، وهي حامل، ولكن لم تكن معالم الحمل ظاهرة عليها."