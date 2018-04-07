بالصورة.. "سيلفي" مع البابا فرنسيس وراء شهرة هذا الشاب

حققت صورة شاب باكستاني مسيحي مع البابا فرنسيس انتشاراً كبيراً عبر الإنترنت، وقال دانيال بشير، وهو طبيب في 26 من العمر في مدينة كراتشي الباكستانية إنه التقط صورة السيلفي مع البابا فرنسيس خلال لقاء شبابي في الفاتيكان الشهر الفائت.

وقد أهدى الشاب البابا شالا تقليديا مزخرفاً من ولاية السند، ويظهر البابا في الصورة وهو يضعه على كتفيه.

وكتب بشير عبر "فيسبوك" تعليقاً على الصورة "قلبي يطير فرحا".

وقال بشير لوكالة "فرانس برس" أمس الجمعة "لقد كان سعيدا جدا بالشال... لقد عقدت لقاء شخصيا معه في وقت لاحق وأهديته بطانية"، مشيرا إلى أن البابا فرنسيس أبلغه أنه يصلي "يوميا للسلام في باكستان".

وحققت الصورة انتشارا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجد بشير نفسه تحت الأضواء مع طلبات من مختلف وسائل الإعلام في البلاد لاستضافته.

ولفت إلى أنه تناول مع البابا وضع الأقليات الدينية في باكستان، البلد الذي يعد أكثر من مئتي مليون نسمة يشكل المسلمون أكثر من 90% منهم، وتقترب نسبة المسيحيين بينهم من 2%.