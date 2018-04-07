بالصور.. نجلا ترمب في حفل زفاف "مهم" في دبي

حضر دونالد ترمب الابن وشقيقه إيريك ترمب النجلان الأكبران للرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس في #دبي حفل زفاف ابنة قطب العقارات #حسين_سجواني الذي نشر الجمعة على حسابيه في تويتر وإنستغرام صوراً لهما.

وسجواني هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك" التي تعد من أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط.

وكتب سجواني على حسابيه في موقعي التواصل الاجتماعي "سعدت بالأمس باستضافة أصدقائي الأعزاء وشركائي دونالد ترمب جونيور وايريك ترمب في مناسبة خاصة جداً لعائلتي حيث كنّا نحتفل بزفاف ابنتي أميرة".

و"داماك" تأسست في 2002 وتشتهر بشققها وفيلاتها الفاخرة.