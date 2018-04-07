جديد المواطن الذي اشتكى بالراديو.. دعوة من محمد بن راشد

دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المواطن الإماراتي علي المزروعي من رأس الخيمة، لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً، وذلك أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

محمد بن راشد يدعو المواطن علي المزروعي من رأس الخيمة لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً الاحد أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة #الإمارات — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) ٧ أبريل، ٢٠١٨

وكان المزروعي، اتصل بإذاعة عجمان، بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وتسببت شكوى المزروعي في 3 أبريل عبر الراديو، بإيقاف مذيع قلل من أهمية تلك الشكوى، ولم يتعامل باللياقة الكافية مع المتصل.

ففي حين بدأ علي راشد المزروعي يشكو من ارتفاع الأسعار والغلاء، قاطعه المذيع نافياً صحة كلامه.

ما دفع بولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي إلى إيقاف المذيع عن العمل في إذاعة عجمان، لأنه تحدث بـ"أسلوب غير لائق"، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

فيما وجه حاكم #دبي، الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم، بتوفير كافة احتياجات المواطن الذي اتصل بإذاعة عجمان بشكل فوري، وتلبية جميع متطلبات العيش الكريم له ولأسرته خلال الـ 24 ساعة القادمة.

كما طلب من وزيرة تنمية المجتمع عرض تقرير مفصل وعاجل أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب الدخل المحدود وعرض مرئيات واضحة لخطة الوزارة بهذا الخصوص.