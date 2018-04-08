بالصور.. ماراثون بيونغ يانغ بمشاركة أجانب من 43 دولة

انضم مئات الأجانب إلى #ماراثون_بيونغ_يانغ السنوي على الرغم من التوترات السياسية، التي بدأت تتراجع في الآونة الأخيرة فقط، ورغم أن الحظر المفروض على سفر مواطني الولايات المتحدة إلى تلك الدولة لا يزال سارياً.

شارك حوالي 400 من الهواة الأجانب في سباق هذا العام، وهو أقل من نصف العدد الذي جاء العام الماضي.

وجاء هؤلاء الأجانب من حوالي 43 دولة ومنطقة حول العالم.

وتم السماح للأشخاص المعاقين بالمشاركة في الماراثون لأول مرة. وشارك عداء على كرسي متحرك من سنغافورة وآخر كفيف من #كوريا_الشمالية في سباق اليوم الأحد.

بدأ #ماراثون هذا العام من ملعب كيم ايل سونغ، ومر على معالم #بيونغ_يانغ مثل ساحة كيم ايل سونغ وشارع ميرا، أحد أحدث مشروعات إعادة التطوير في العاصمة الكورية الشمالية.