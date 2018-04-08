سفينة تصطدم بمبنى تاريخي في اسطنبول

اصطدمت #سفينة شحن كانت تعبر #مضيق_البوسفور في #اسطنبول بفيلا تاريخية على الشاطئ، السبت، بسبب خلل فني، ما تسبب بأضرار جسيمة.

وأوردت مصادر إعلامية أن #السفينة_فيتاسبيريت والتي تحمل العلم المالطي فقدت السيطرة وصدمت الفيلا. وانهار سقف الفيلا والطوابق العلوية وأظهرت لقطات للتلفزيون غرق طابق تحت الأرض.

وتعد هذه المنازل المعروفة بالتركية باسم "ياليس" المرتفعة الثمن، عقارات تاريخية على شاطئ المياه التي تشطر اسطنبول إلى قسمين آسيوي وأوروبي.

وقالت وكالة دنيز هيبر لأخبار النقل البحري إن السفينة فقدت السيطرة بسبب عطل فني لم يحدد بعد.

وتم إخراج السفينة من الفيلا بعد إغلاق مضيق البوسفور أمام حركة الملاحة كإجراء احتياطي، بحسب تلفزيون آن تي في. ولم يسفر الحادث عن إصابات.

يذكر أن #فيلا_صالح_أفندي الخشبية شيدت في القرن التاسع عشر. ولا سكان دائمين فيها، لكن يتم تأجيرها لإقامة حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية.