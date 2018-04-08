شاهد.. شيرين ترقص مع ابنتيها بحفل زواجها

لقطة مميزة شهدها حفل زفاف المطربة المصرية #شيرين عبدالوهاب بالمطرب #حسام_حبيب، ليلة السبت في القاهرة، حينما احتفلت شيرين مع ابنتيها هنا ومريم بزواجها.

حيث خرجت شيرين في بث مباشر عبر "انستغرام" في مجموعة من الفيديوهات التي تحتفل فيها بعقد قرانها على حسام حبيب.

وظهرت شيرين بعدما تخلت عن فستانها الأبيض الذي ارتدته خلال عقد القران، حيث كانت ترتدي فستانا آخر من أجل السهرة، وظلت ترقص بصحبة زوجها على أنغام أغنيتهما "كل ما أغني" التي قدماها معا قبل فترة.

الملفت كان ظهور هنا ومريم بصحبة والدتهما وزوجها حيث كانوا يرقصون معا، كما شاركت واحدة منهما في الغناء لوالدتها أثناء رقصها، فيما قامت الأخرى بالرقص بصحبة حسام حبيب.

الغريب أن شيرين عبد الوهاب التي كانت ترفض التلميح إلى اقتراب عقد قرانها على حسام حبيب، وقيل إنها اشترطت على الحضور سرية التفاصيل، باتت كل تفاصيل زفافها متاحة بعد دقائق من انطلاق عقد القران.

وبات الجمهور في انتظار المبرر الذي سيخرج به الطرفان خلال الساعات المقبلة، من أجل توضيح نفيهما للأمر قبل أشهر رغم زواجهما فيما بعد.