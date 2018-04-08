عاصي الحلاني يؤكد خبر زواج شيرين بهذه الطريقة!

وجه الفنان اللبناني #عاصي_الحلاني التهنئة لشيرين عبدالوهاب بمناسبة زواجها من المطرب #حسام_حبيب ليؤكد على صحة ما تم تداوله بخصوص هذا الأمر.

وخلال العرض المباشر الأول من برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" طلب الحلاني الكلمة ليوجه التهنئة إلى #شيرين التي زاملته في المواسم الثلاثة السابقة بالبرنامج.

وأكد الحلاني أنه خلال الحلقة التي تعرض على الهواء من البرنامج، تحتفل شيرين عبدالوهاب بعقد قرانها في #مصر وهو ما يرغب في تهنئتها عليه، ذلك الأمر الذي قابله الجمهور بالتصفيق، وعلقت عليه #أحلام بكونه خطوة موفقة موجهة التهنئة لشيرين عبدالوهاب.

وتربط الحلاني بشيرين عبد الوهاب علاقة صداقة قوية، ويبدو أن ارتباطه بالعرض المباشر الأول من برنامج "ذا فويس" حرمه من حضور عقد قران شيرين بمصر، ما جعله يهنئها على الهواء مباشرة.

وتأتي مباركة الحلاني لشيرين، على الرغم من كونها لم تعلن عن زواجها وفضلت أن تتكتم على كافة تفاصيله، واكتفت بتوجيه الدعوة إلى المقربين منها وعائلتها، قبل أن يتم تسريب الأمر إلى وسائل الإعلام.

ذلك الأمر الذي أفصح عنه والد حسام حبيب دون أن يدري، بعدما نشر صورة لشيرين عبد الوهاب عبر "فيسبوك" وعلق عليها قائلا "عروسة ابني" قبل أن يتراجع عن التعليق.

وسريعا خرج الثنائي لينفيا وقوع الزواج، وأكدا أن الصداقة فقط هي التي تربطهما ببعضهما البعض، إلا أن القصة كللت في النهاية بالزواج.