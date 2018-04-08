محمد بن راشد يعين "المواطن الذي اشتكى" في هذا المنصب

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، تعيين المواطن الإماراتي علي المزروعي الذي اشتكى في وقت سابق عبر إذاعة عجمان، باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على تويتر "استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع.. تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن.. هكذا أرادها زايد".

استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدودللثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع..تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن .هكذا أرادها زايد pic.twitter.com/YEx22LOTs8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 8, 2018

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعا أمس السبت، المواطن الإماراتي علي المزروعي من رأس الخيمة، لحضور اجتماع مجلس الوزراء غداً، وذلك أثناء استعراض وزيرة التنمية الاجتماعية لخطة مساعدة ذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات.

وكان المزروعي، اتصل بإذاعة عجمان، بهدف إيصال احتياجات المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وتسببت شكوى المزروعي في 3 إبريل عبر الراديو، بإيقاف مذيع قلل من أهمية تلك الشكوى، ولم يتعامل باللياقة الكافية مع المتصل.