هكذا ردت ملكتا إسبانيا على "خلاف الكنة والحماة"

بعد أيام من الجدل الذي أثارته تكهنات بوجود شقاق بين أفراد #الأسرة_المالكة_بإسبانيا، ظهرت الملكة ليتيزيا وملكة البلاد الفخرية صوفيا وهما تبتسمان وتتبادلان الحديث معا أمام العامة.

وفتحت #الملكة_ليتيزيا الباب لأم زوجها الملكة صوفيا أمس السبت لدى وصولهما في سيارة يقودها الملك فيليب السادس عند إحدى مستشفيات مدريد لزيارة ملك البلاد الشرفي خوان كارلوس، بعد إجراء الأخير جراحة لتغيير ركبته اليمنى الاصطناعية.

زيارة المستشفى تأتي بعد أيام من انتقادات وجهت للملكة ليتيزيا، بعد ظهور تسجيل مصوّر لها تمنع فيه التقاط صورة لحماتها #الملكة_صوفيا مع حفيدتيها، الأميرة ليونور والأميرة إنفانتا صوفيا، الأحد الماضي في مناسبة عيد الفصح.

وتسعى الأسرة الحاكمة في #إسبانيا لإعادة تجميل صورتها أمام العامة بعد إدانة صهر الملك فيليب في اتهامات بالتحايل الضريبي والغش العام الماضي.