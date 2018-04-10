أكبر معمر.. يحب الحلوى ويرتاد الينابيع الساخنة بانتظام

يتمتع ماسازو نوناكا لسنوات عديدة بغمر نفسه في الينابيع الساخنة في شمال اليابان.

الرجل الذي تدير عائلته نزل #ينابيع_ساخنة منذ أربعة أجيال حصل اليوم الثلاثاء رسمياً على لقب #أكبر_رجل يعيش في العالم عن عمر يناهز 112عاماً و259 يوماً.

نوناكا حصل على الشهادة اليوم الثلاثاء من موسوعة #غينيس للأرقام القياسية في حفل أقيم في منزله في أشورو على جزيرة هوكايدو الرئيسية شمال اليابان.

ولد ماسازو في 25 يوليو/تموز 1905، ونشأ في عائلة كبيرة، وساعد والديه في إدارة النزل الذي تديره حفيدته الآن.

ويغمر #المعمر نفسه بانتظام في الينابيع ويستمتع أيضا بتناول الحلويات.

وقد عاش بعد وفاة زوجته واثنين من أطفالهما الخمسة.

وقالت حفيدته يوكو نوناكا لوكالة "فرانس برس": "هو يتنقل على الكرسي المتحرك لكن صحته جيدة". وأشارت إلى أن جدها "يعشق تناول كل أنواع السكريات اليابانية أو الغربية"، مضيفةً: "هو يقرأ الصحف يوميا ويستحم في أحيان كثيرة في ينابيع الماء الساخن".

وتقول موسوعة غينيس إن نوناكا حل محل فرانسيسكو أوليفيرا من إسبانيا، الذي توفي في وقت سابق من العام الحالي عن عمر ناهز 113 عاما.

وتجري موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحوثا لتحديد عميدة سن البشرية التي لا تزال هويتها مجهولة منذ وفاة الجامايكية فيوليت براون عن 117 عاما في تموز/يوليو 2017.

وتفاخر اليابان المعروفة بأمد الحياة الطويل لسكانها، بأنها البلد الذي ضم أكبر عدد من عمداء سن البشرية بينهم جيرويمون كيمورا الذي توفي في حزيران/يونيو 2013 عن 166 عاما وساكاري موموي الذي توفي في تموز/يوليو 2015 عن 112 عاما.

وكانت اليابان تضم العام الماضي نحو 68 ألف شخص في سن مئة عام وما فوق بحسب الإحصائيات الرسمية.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر الأطول المثبت رسميا للأشخاص من الجنسين، مسجلاً باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت في 1997 عن 122 عاما و164 يوما بحسب موسوعة غينيس.