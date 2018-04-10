شاهد سبعينية تسقط من الطابق الثالث.. والنهاية مفاجأة

في مشهد دراماتيكي، سقطت امرأة مسنة في السبعين من شرفة شقة في الطابق الثالث، وتلقفتها أيدي اثنين من رجال الأمن، قبل أن تلقى حتفها من جراء الصدمة.

وفي الفيديو المثير، تبدو المرأة معلقة على الجدار الخارجي للشرفة العلوية، وبعد أن ظلت تتأرجح للحظات، فقدت توازنها وسقطت لتجد الأيدي في انتظارها بأسفل.

ووقعت الحادثة في مقاطعة لياونينغ شمال #الصين يوم 4 أبريل/نيسان، وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة السبعينية كانت تعاني من اضطراب نفسي، وتسلقت حافة شرفة منزلها في الدور الثالث، على ارتفاع حوالي 40 قدما، وعندما سقطت على أيدي الحارسين لم تتعرض لأي إصابات. في حين أصيب الحارسان بجروح سطحية.

وقال حارسا الأمن، باي ليجين، وسو مينغكيانغ، لصحيفة "مودرن ديلي" إنهما شاهدا المرأة المعلقة أثناء دورية في الحي السكني، ولم يجدا حلا سوى محاولة منع اصطدامها بالأرض.