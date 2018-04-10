شاهد.. وحشية بالغة تطال مسنا وتُفقده أسنانه

رصدت كاميرات المراقبة تعرض مسن متقاعد لعنف بالغ من قبل شابين، ووقعت الحادثة البشعة في رومانيا، وأثارت تعاطفا بالغا مع المتقاعد الذي فوجئ باعتداء عنيف من الشاب الذي يعمل لديه، بمشاركة شاب آخر من أصدقائه.

وتعرض دوميترو نيكولاي، 66 عاماً، للكمات وركلات غاية في الوحشية طالت جسده ورأسه بعد طرحه أرضا على رصيف الشارع. وانتهى المشهد البشع بفقد المسن للوعي واستمرار الاعتداء عليه.

وفور انتشار مقطع الفيديو، اعتقلت الشرطة الشابين المتورطين في الهجوم، ميرسيا ميهاي قسطنطين، 23 عاماً، وسيبلينش أدريان، 18 عاماً، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.

ووقع الهجوم في نفق للمشاة بمدينة براشوف بولاية ترانسيلفانيا الرومانية، وأسفر عن إصابة الضحية بكسر في الأنف وفقد عدد من أسنانه.

وبعد نقله إلى المستشفى للعلاج واستعادة وعيه، تحدث نيكولاي إلى وسائل إعلام محلية وأكد أنه كان يعمل لدى أحد الشابين اللذين اعتديا عليه. وقال إنه لم يفعل أكثر من المطالبة بأجره لسداد احتياجات الحياة اليومية.

وعلى الفور، جمع مواطنون محليون مساعدات مالية للرجل المسن من أجل علاجه ومصروفاته اليومية، وتبرعوا له بملابس، ودفع بعضهم إيجار منزله لمدة عام. كما عرض بعض أطباء الأسنان علاج أسنانه المكسورة مجاناً.