صور.. آلاف الكوريين يرقصون تخليدا لذكرى والد كيم

تجمّع آلاف الكوريين الشماليين، الاثنين، في مناطق مختلفة في #بيونغ_يانغ ليرقصوا تخليداً لذكرى كيم يونغ ايل والد الزعيم الحالي للنظام كيم يونغ أون.

ويصادف الثامن من نيسان/أبريل الذكرى الـ25 لوصول #كيم_يونغ_إيل إلى السلطة لكنه لا يشكل عطلة رسمية.

وثمة أيام كثيرة في السنة تحتفل فيها #كوريا_الشمالية بذكرى مرتبطة بتاريخ البلاد وبحياة مؤسسها كيم إيل سونغ ونجله.

وقد ارتدى الكوريون الشماليون ملابس للمناسبة وشكلوا حلقات رقص وأنشدوا أغاني تمجد كيم يونغ إيل الذي توفي العام 2011 منها "نجمة الجنرال فوق الغيوم".

وتجمعت مجموعات تضم طلاباً أو زملاء عمل في أماكن عدة من العاصمة من بينها محطة القطارات والملعب المسقوف الذي شارك خارجه أكثر من 1000 شخص في الرقص.

وتهدف هذه الاحتفالات إلى إظهار الولاء للنظام، فيما تحدثت وكالة الأنباء الرسمية عن أشخاص "رقصوا بفخر" تخليداً لذكرى الزعيم الراحل.

وذكرت الوكالة أن احتفالات كهذه جرت في مدن كورية شمالية أخرى.