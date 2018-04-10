هذه تكلفة الليلة في أول فندق فخم في الفضاء!

أعلن عن أول فندق فخم في #الفضاء، يتيح لضيوفه تجربة العيش والسياحة خارج نطاق الأرض.

وفي هذا الإطار يجري الآن بناء "محطة أورورا" من قبل شركة "أوريون سبان" ومقرها #تكساس، التي تتكون من فريق له خبرات طويلة المدى في استكشاف الفضاء مع وكالة ناسا.

وسيضم الفندق الفاخر اثنين من أفراد الطاقم، ويتسع لـ6 ضيوف سيحصلون على إقامة لمدة 12 يومًا لمرة واحدة في العمر.

ومن المقرر إطلاق أول رحلة في عام 2022 وحيث يكلف كل ضيف فاتورة قدرها 9.5 مليون دولار أميركي، تسدد مسبقًا.

ولن يكون البقاء هناك مجرد نزوة، إذ لابد أن يسبق ذلك تدريبات شاقة على الرحلة للإقامة في #الفندق_الفضائي.

تجربة لا تنسى

وقال فرانك بنجر، الرئيس التنفيذي ومؤسس أوريون سبان: "عند بدء التجربة، فورًا سوف نصل بالمسافرين إلى الفضاء في وقت أسرع، وبأسعار أقل من أي وقت مضى، مع توفير تجربة لا تنسى".

موضحًا: "إضافة إلى ذلك، فإن شركة أوريون سبان قد قامت باختصار تجربة التدريب من 24 شهرًا إلى ثلاثة أشهر فقط، لإعداد المسافرين لزيارة إحدى المحطات الفضائية، ما سوف يقلل جزءًا من التكلفة".

ويقول بنجر: "أثناء إقامة الضيوف في الفندق الفضائي أو محطة أورورا، سيستمتعون بالبهجة، بالتحرر من الجاذبية، والطيران بحرية داخل أنحاء المحطة، ورؤية الشفقين الشمالي والجنوبي من خلال النوافذ العديدة، كذلك سوف يرتفعون فوق مدنهم".

ويضيف: "أيضا سيشارك الضيوف في التجارب البحثية مثل زراعة بعض أنواع الأطعمة، التي سوف يأخذونها معهم كنوع من التذكار لهذه الرحلة".