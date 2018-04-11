سيناتور أميركي يحرج زوكربيرغ: شاركنا اسم الفندق

حاول السيناتور الأميركي، ديك دوبرين، إحراج مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بتوجيه أسئلة شخصية له، وقال: "هل ستكون مرتاحاً لمشاركة اسم الفندق الذي أقمت به في الليلة الماضية معنا على الملأ؟"، ورد زوكربيرج: "لا".

ثم سأل دوربن، زوكربيرغ، عما إذا كان سيشارك أسماء الأشخاص الذين راسلهم خلال الأسبوع الماضي مع الجميع؟، وأجاب أيضا بـ"لا لن أقوم بهذا علانية هنا".

وفى النهاية قال "دوربن": "هذا يلخص كل شيء وهو "حقك في الخصوصية الذي يجب أن يتمتع به كل شخص على فيسبوك".

ووجه السيناتور تيد كروز سؤالا حول عما إذا كان الموقع متحيزًا ضد المحافظين؟ وهل يعتبر الفيسبوك نفسه منتدى عامًا محايدًا؟"، فقال زوكربيرغ إنه على الرغم من وجوده في وادي السليكون ذي الميول اليسارية، فإن الشركة لا تملك "أي تحيز" في العمل الذي تقوم به، وأضاف: "نعتبر أنفسنا منصة لجميع الأفكار".

وتثير قضية الفيسبوك الكثير من الأسئلة حول القوانين والتشريعات التي تحمي خصوصية المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تعتبر حديثة نسبياً ما يعني أنها تتطلب المزيد من إلقاء الضوء عليها في تشكيل مستقبلها وتكييفه من الناحية القانونية.