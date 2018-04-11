شاهد هذه الصور واحكم بنفسك هل هي حقيقية أم فوتوشوب؟

في بعض الأحيان تظهر لنا مشاهد من الواقع كما لو أنها الخيال، وحتى لو أن ذلك قد يحدث نادرًا، فالصورة التي تبدو بهذا الشكل يذهب مشاهدها منذ البداية إلى أنها قد عولجت بالفوتوشوب أو أحد برامج الرسم.

ويتعلق السبب بعدم واقعية المشهد أو غرابته، كما يكشف لنا هذا الفيديو الذي يظهر مجموعة من الصور الواقعية مئة بالمئة، لأشياء طبيعية كالجبال والهضاب والسحب، وأخرى صناعية كأعمال الديكور والعمارة.

الفيديو نشرته قناة TheRichest على اليوتيوب، وقد حصل على أكثر من 80 ألف مشاهدة منذ نشره في 8 إبريل الجاري.

ويشير الفيديو بلافتة في البداية، أن ما نراه قد يبدو من عمل الفوتوشوب لكنه غير ذلك.

رغم ذلك ففي التعليقات يبدو أنه هناك من يشكك في بعض الصور على أنها ليست حقيقية بل #فوتوشوب، ونترك لكم تتبع الفيديو ومن ثم الحكم بأنفسكم.