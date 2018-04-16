باربرا بوش تحتضر.. وقف العلاج والاكتفاء بمسكنات الألم

قال مكتب الرئيس الأميركي السابق #جورج_بوش الأب في بيان، الأحد، إن زوجته #باربرا في حالة صحية "متردية" وإنها قررت الكف عن السعي لعلاج طبي.

وجاء في البيان الصادر من هيوستون أن السيدة الأميركية الأولى سابقا، وهي أيضا والدة الرئيس السابق جورج دبليو.بوش "ستركز بدلا من ذلك على تلقي رعاية لتخفيف الآلام".

ولم يشر البيان المقتضب إلى طبيعة مرض باربرا بوش البالغة من العمر 92 عاما، لكنه قال إنها خضعت للعلاج في المستشفيات مرات عديدة في الآونة الأخيرة.

وذكرت قناة (سي.إن.إن) أنها تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب الاحتقاني. وصرح متحدث باسم عائلة بوش بأنها تخضع للرعاية في المنزل، دون أن يبوح بمعلومات عن طبيعة مرضها.

وجاء في البيان "إنها محاطة بأسرة تعشقها وهي ممتنة لرسائل الود الكثيرة وبخاصة الدعاء الذي يصلها".

وظلت #باربرا_بوش السيدة الأميركية الأولى من عام 1989 إلى بداية 1993 وكانت شخصية محبوبة.



أما زوجها فكان الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة ويبلغ من العمر حاليا 93 عاما. وابنها جورج دبليو. بوش هو الرئيس الأميركي الثالث والأربعين وعمره حاليا 71 عاما.



وشغل ابنها جيب منصب حاكم ولاية فلوريدا ولم ينجح في محاولته للوصول لمقعد الرئاسة في 2015 وأوائل 2016.