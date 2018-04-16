قرية بإنجلترا تبحث عمن يشتريها بأقل من 5 ملايين دولار

قرية St Merryn السياحية الطراز بأقصى الجنوب الدافئ نسبيا في إنجلترا، ممتدة على مساحة 100 ألف متر مربع، وفيها 100 بيت مع حديقة و205 خشبية (شاليهات) على البحر، من طابق واحد، إضافة إلى حديقة لعب للأطفال وملعب للتنس ومطعم ومحطة للوقود، مع ترخيص ببناء 29 بيتا خشبيا من طابق و7 من طابقين، وأدناه فيديو عنها تعرضه "العربية.نت" ويشير إلى قربها من بلدة شهيرة في المنطقة، قد تمتد إليها مستقبلا بحيث تصبحان بلدة واحدة.

مع ذلك، فالقرية البعيدة 422 كيلومترا عن لندن، تبحث عمن يدفع 3 ملايين إسترليني، أي أقل من 5 ملايين دولار، لمن يشتريها بكاملها، علما أن أهمية "سانت مرين" المعروفة أيضا كأبرشية مدنية في مقاطعة Cornwall الشهيرة، أنها مصنفة لقضاء العطلات، بوصفها ساحلية ودافئة.

بعيدة 88 كيلومترا عن مدينة تاريخية

وفي معلومات متفرقة عنها بالإنترنت، أنها قريبة 5 كيلومترات من بلدة Padstow المعروفة بمرفئها التجاري، كما قرأت "العربية.نت" بسيرتها، أنها بعيدة 88 كيلومترا عن مدينة تاريخية في مقاطعة "ديفون" بأقصى الجنوب الغربي الإنجليزي، هي Plymouth البالغ سكانها أكثر من 300 ألف.

وفي الاعلان عن طرحها للبيع، نشرت الشركة المكلفة ببيعها، وهي Savills لتأجير وبيع العقارات، صورا عدة عنها، منها المنشورة أعلاه، ووصفتها بأنها واعدة تجاريا وسياحيا، من دون أن تذكر اسم مالكها الذي يبدو أنه شخص واحد، وأعلن عن رغبته ببيعها منذ شهر تقريبا.