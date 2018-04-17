تشييع جثمان والد شيرين.. والفنانة لم تحضر الجنازة

شيعت من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر جنوب العاصمة المصرية #القاهرة عصر اليوم الثلاثاء جنازة والد المطربة شيرين عبدالوهاب، وفي غياب الفنانة التي ما زالت متواجدة في #المغرب مع زوجها الملحن حسام حبيب، لتعذر عودتها للقاهرة بسبب ظروف الطيران.

وغاب عن مراسم تشييع الجثمان زملاء شيرين من الفنانين عدا الفنان رامي صبري ومدير أعمال شيرين السابق ياسر خليل، والحالي أيمن نابليون.

وقال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة إن شيرين فجعت بالخبر، وقررت العودة إلى #القاهرة للحاق بمراسم تشييع الجنازة، إلا أن الظروف حالت دون ذلك.

وظهرت والدة شيرين في حالة انهيار تام خلال مراسم تشييع الجثمان، وانهمرت دموعها وسط مواساة أبنائها والحاضرين.

من جانبه نعى الملحن حسام حبيب زوج شيرين والد زوجته بآية قرآنية نشرها على حسابه على مواقع التوصل، وانهالت عليه تعليقات المتابعين مقدمة التعازي له ولزوجته.

وكان والد شيرين قد توفي صباح اليوم الثلاثاء في القاهرة بعد صراع مع المرض.

يذكر أن شيرين قد احتفلت السبت قبل الماضي بزفافها على الملحن حسام حبيب، بعد شهور طويلة من النفي والإنكار حول وجود علاقة بينهما.