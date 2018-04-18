الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بمثول زوكربيرغ للشهادة بنفسه

كرر #البرلمان_الأوروبي دعوته للمدير التنفيذي لفيسبوك #مارك_زوكربيرغ للإدلاء بشهادته في فضيحة ضخمة تتعلق بخصوصية البيانات على الإنترنت، بعد أن عرض زوكربيرغ إرسال أحد مرؤوسيه.

وفي خطاب إلى زوكربيرغ يوم الأربعاء، قال أنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي، إن قادة المجموعة السياسية "شددوا على الحاجة الملحة لوجودك الشخصي."

واعترف #فيسبوك هذا الشهر بأن ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي ربما يكونون قد تعرضوا إلى مشاركة بياناتهم الشخصية بشكل غير مناسب واستغلالها من جانب شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج اناليتيكا."

وأوضح تاجاني أن الأوروبيين المتضررين من "الفضيحة يستحقون تفسيرا كاملا ودقيقا من أعلى مدير لفيسبوك."

وأشار إلى أن مقر فيسبوك الدولي في دبلن يخضع الشركة لتشريعات الاتحاد الأوروبي.