انفجار المحرك ووفاة راكب.. طائرة أميركية تهبط اضطراريا

قالت شركة طيران ساوث وست إيرلاينز ومسؤولون أميركيون إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار #فيلادلفيا الدولي أثناء توجهها إلى #دالاس وعلى متنها 148 شخصا وذلك بسبب انفجار أحد محركاتها، مشيرة إلى وفاة راكب من جراء عملية الهبوط الاضطراري.

وذكرت الهيئة القومية لسلامة النقل أن هذه على الأرجح أول حالة يتوفى فيها راكب في حادث تتعرض له طائرة تجارية أميركية منذ عام 2009.

وأفادت إدارة الطيران الاتحادية عن تحويل مسار الرحلة 1380 التي كانت قادمة من #نيويورك إلى فيلادلفيا بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن حدوث أضرار بأحد محركاتها وهيكلها الخارجي ونافذة واحدة على الأقل.

وأكد روبرت ساموولت رئيس هيئة سلامة النقل في إفادة لوسائل الإعلام "وفاة شخص".

وأظهرت لقطات تلفزيونية انفصال معظم أجزاء الغلاف الخارجي حول المحرك الأيسر للطائرة، وهي من طراز بوينغ، وعدم وجود نافذة قرب المحرك في الجانب الأيسر من الطائرة.

وقال تود باور، وهو والد أحد ركاب الطائرة، لمحطة (إن.بي.سي-10) في فيلادلفيا إن راكبة أصيبت بجروح بعد أن شفطت نافذة قرب المحرك المعطوب جزءا من جسدها قبل أن يتمكن ركاب آخرون من جذبها إلى داخل الطائرة.

وأوضحت شركة ساوث وست إن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار دالاسلاف فيلد في تكساس قادمة من مطار لاجارديا بنيويورك قبل تحويلها إلى فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا. ولم تعط الشركة تفسيرا لهذاالتحويل.