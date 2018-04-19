العراقيون هم من أبدعوا المثلثات وليس الإغريق!

تمت ترجمة لوحة بابلية مكتوبة بالخط المسماري، عمرها 3700 عام في أغسطس الماضي، وقد تعيد هذه اللوحة كتابة #تاريخ_الرياضيات، وتؤكد اللوحة على أن #علم_المثلثات قد تم تطويره قبل أن يهتم به #الإغريق القدماء.

وقال باحثون إن اللوحة تثبت أن البابليين طوروا علم المثلثات حوالي 1500 سنة قبل الإغريق.

وقال الدكتور دانييل مانسفيلد من كلية الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم في جامعة نيو ساوث ويلز في بيان صحافي للجامعة، نشره عدد من الصحف البريطانية، يكشف بحثنا أن لوحة (Plimpton 322) تصف أشكال مثلثات الزاوية اليمنى باستخدام نوع جديد من علم المثلثات على أساس النسب ولیس الزوايا والدوائر، وهذا يعد عملا رياضيا رائعا، يثبت عبقرية لا شك فيها.

وأضاف يقول إن اللوح لا يحتوي على أقدم جدول من المثلثات في العالم، فحسب بل هو أيضا يعتبر الجدول المثلثاتي الدقيق تماما بفضل المنهج البابلي المختلف جداً في الحساب والهندسة.